2022/09/09 | 20:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أجلت أطراف الأزمة في العراق، التصعيد، في اتفاق غير مكتوب، بعدما قررت المحكمة الاتحادية...

ظهرت المقالة الأربعينية تفرض هدنة الصراع..



وآمال باتفاق سياسي يرسي سكة الاصلاح أولاً على المسلة.

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