توضيح من الثقافة وأمانة بغداد بشأن أعمال تأهيل نصب الحرية وحديقة الأمة ببغداد

2022/09/09 | 20:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدرت وزارة الثقافة وأمانة بغداد، اليوم الجمعة، توضيحاً مشتركاً بشأن أعمال إعادة تأهيل نصب الحرية وحديقة الأمة ببغداد.يتبع ...

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