2022/09/09 | 21:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K5j1jv4JcP0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دعوة السيد الصدر لحلفائه تسرع التوجه لحل البرلمان وإنهاء الدورة النيابية قبل تشكيل حكومة.. في الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دعوة السيد الصدر لحلفائه تسرع التوجه لحل البرلمان وإنهاء الدورة النيابية قبل تشكيل حكومة.. في الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).