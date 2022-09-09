توب 5: أول خطاب للملك تشارلز الثالث.. وتأجيل مباريات الدوري الإنجليزي حتى إشعار آخر

2022/09/09 | 21:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إلقاء الملك تشارلز الثالث خطابه الأول، الجمعة، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، إلى إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباريات الجولة السابعة في المسابقة، حتّى إشعار آخر، حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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