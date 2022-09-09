2022/09/09 | 21:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تعهد الملك تشارلز الثالث في أول كلمة له بعد أن اعتلى عرش بريطانيا، اليوم الجمعة، بأنه سيخدم البلاد والدستور ، وسيسير على خطى والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.وفي كلمة مسجلة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الملك تشارلز الثالث: أتعهد بأنني ساخدم البلاد والدستور المركز الخبري الوطني.

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