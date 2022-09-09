العراق يحتل المرتبة الثالثة عربياً في احتياطي الذهب

2022/09/09 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل العراق، الجمعة، المرتبة الثالثة

عربياً، في احتياطي الذهب حتى نهاية

تموز الماضي.

وأوضح مجلس الذهب في إحصائية، وفقا

للوكالة الرسمية، أن العراق حل في

المرتبة الثالثة عربياً، والثلاثين

عال

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