بايدن يعلن موقفه من حضور جنازة الملكة إليزابيث

2022/09/09 | 21:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أنه سيحضر جنازة الملكة اليزابيث الثانية في المملكة المتحدة.

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