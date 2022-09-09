2022/09/09 | 22:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الجمعة 09/09/2022، عن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة...

ظهرت المقالة محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة الزيارة الاربعينية أولاً على المسلة.

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