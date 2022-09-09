رسميًا – بايرن ميونخ يعلن إصابة كومان وموقفه من مباراتي شتوتجارت وبرشلونة

2022/09/09 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، في بيانِ رسمي، حجم إصابة لاعب الفريق كيجسلي كومان، وموقفه من المشاركة في مباراتي شتوتجارت وبرشلونة المقبلتين.

ويستعد العملاق البافاري لمواجهة نظيره شتوتجارت يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني الدرجة الأولى.على أن يلتقي بايرن وبرشلونة الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “آليانز آرينا”، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيان نادي بايرن ميونخ الرسمي، عن وضع اللاعب: ” كان كومان يعاني من إجهاد في أوتار الركبة خلال التدريبات يوم الجمعة، وسيغيب عن الملاعب في الوقت الحالي “.وكان يوليان ناجليسمان، قد أكد قبل قليل، على إصابة كومان وذلك في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة شتوتجارت، فقال: ” كومان تعرض لإصابة أثناء التدريبات “.

وتابع مدرب بايرن ميونخ: ” سيخضع كومان للتصوير برالنين المغناطيسي في الوقت الحالي، لتحديد حجم إصابته، أعتقد أنها إصابة عضلية، لكن نأمل ألا يكون الوضع خطيرًا “.

ووفقًا لما ورد في صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن مُدة غياب كينجسلي كومان المتوقعة، ربما تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاث أسابيع، ما يعني غيابه عن مواجهة برشلونة المقبلة أيضًا.

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