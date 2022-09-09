2022/09/09 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكتشف علماء الآثار في مقاطعة ليميريك بإيرلندا منحوتات قديمة عمرها 4000 عام على صخرة دائرية الشكل.

وتشير Artnews، إلى أن العلماء اكتشفوا هذه المنحوتات بفضل استخدام تقنيات إضاءة ابتكرها المصور عالم الآثار كين ويليامز، تسمح برؤية تفاصيل صغيرة.



فمثلا لاحظ العلماء دوائر على الجهتين الخلفية والجانبية لهذه الصخرة الموجودة بالقرب من مدخل مركز الخادم.

ويشير الباحثون، إلى أن مثل هذه المنحوتات نادرة جدا في هذه المنطقة.



وقد عثر على منحوتات ورسوم مماثلة على مقابر في شمال وشرق البلاد، كما في تلال Knowth و Newgrange.

وهناك فرضية تفيد بأن هذه الصخرة هي جزء من هيكل ترابي قديم، أقيم في الألفية الثالثة قبل الميلاد.

وهذه الصخرة الدائرية الشكل هي الأكبر في إيرلندا.



يبلغ قطرها 45.72 متر وتتكون من 113 صخرة، أكبرها تزن 40 طنا وارتفاعها حوالي أربعة أمتار.



ويعتقد أن هذا المبنى أنشيء في عام 2200 قبل الميلاد وكان بمثابة تقويم فلكي، ومكان لإقامة الطقوس.

التالي

منذ ساعتين

وفاة فنان ومخرج مصري

منذ 6 ساعات

كم نحتاج من النوم العميق حقا في الليلة

منذ 24 ساعة

تسريب مواصفات هاتف سوني الأقوى لهذا العام

منذ يوم واحد

عالم أذربيجاني: بحر قزوين قد يواجه مصير بحر آرال

منذ يوم واحد

علاج تجريبي “يقمع” شكلا مميتا من سرطان الرئة لدى الفئران

منذ يوم واحد

آبل تخرج عن المألوف وتذهل عشاقها بساعة ذكية

منذ يوم واحد

نيسان تعدّل X-Trail الشهيرة وتجعلها أكثر قوة وتطورا

منذ يوم واحد

البشر يولّدون “مجال أكسدة” يغير كيمياء الهواء من حولنا!

منذ يوم واحد

الشمام..



الفوائد الصحية والحقائق الغذائية

منذ يومين

نصائح بسيطة تساعد في الحفاظ على بطارية الهاتف

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيرلندا.. اكتشاف نقوش على صخرة دائرية عمرها 4000 عام) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيرلندا.. اكتشاف نقوش على صخرة دائرية عمرها 4000 عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).