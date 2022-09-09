2022/09/09 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأميركية، كاثي هوشول، الجمعة، حالة طوارئ ناجمة عن كارثة، إثر العثور على عينات من فيروس شلل الأطفال في مياه المجاري بأحد ضواحي مدينة نيويورك.وجرى إعلان حالة الطوارئ المرتبطة بكارثة في ولاية نيويورك، في أمر تنفيذي صدر عن مكتب الحاكمة الديمقراطية.

ويعد رصد عينات الفيروس مؤشر آخر على أن المرض – الذي لم يرصد في الولايات المتحدة خلال عقد من الزمان – ينتشر ببطء بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح، وفق ما قاله مسؤولو الصحة الأميركيون.

ويشير وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي للمدينة على الأرجح إلى انتشار الفيروس بشكل محلي، حسبما قالت هيئات الصحة في المدينة والولاية.

وفي وقت سابق، قالت مفوضة الصحة في الولاية د.



ماري تي.



باسيت إن رصد الفيروس في عينات الصرف الصحي في مدينة نيويورك مقلق لكنه ليس مفاجئا.

وأوضح د.



أشوفين فاسان، مفوض الصحة في مدينة نيويورك، أن “الخطورة على سكان نيويورك حقيقية لكن الدفاع بسيط جدا- احصلوا على اللقاح المضاد لشلل الأطفال”.

وتابع قائلا: “مع انتشار شلل الأطفال في تجمعاتنا هناك، لا يوجد ببساطة ما هو أكثر ضرورة من تطعيم أطفالنا لحمايتهم من هذا الفيروس، وإن لم تكونوا قد حصلتم على اللقاح أو حصلتم عليه غير كامل كبالغين، فمن فضلكم اختاروا الآن الحصول عليه.



شلل الأطفال يمكن الوقاية منه تماما وعودته للظهور يجب أن يكون جرس إنذار لنا جميعا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيويورك تعلن حالة طوارئ) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيويورك تعلن حالة طوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).