الدراجي: وزير الدفاع أصدر توجيها بشأن منتجات التصنيع الحربي

2022/09/09 | 22:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي، أن وزير الدفاع جمعة عناد، أصدر توجيها بشأن منتجات الهيئة . وذكر بيان لهيئة التصنيع الحربي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي التقى وزير الدفاع جمعة عناد لبحث سبل التعاون بين الهياة ووزارة الدفاع في مجال تسليح القوات المسلحة."واكد الدراجي، بحسب البيان، ان "اللقاء مع وزير الدفاع كرس لبحث سبل التعاون بين هيئة التصنيع الحربي ووزارة الدفاع ورفع مستوى التعاون التنسيق بين الهياة ووزارة الدفاع"، لافتا الى ان وزير الدفاع شدد على ضرورة أن يتم تجهيز القوات المسلحة بما يمكن من الأسلحة والاعتدة من منتجات الهيئة ، مبينا ان ذلك يصب بمصلحة الامن القومي والنمو الاقتصادي للعراق.

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