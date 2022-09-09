2022/09/09 | 22:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: l-WY00iHDiw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تباين مواقف الكرد والسنة والمستقلين من دعوة الصدر لنوابهم للاستقالة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تباين مواقف الكرد والسنة والمستقلين من دعوة الصدر لنوابهم للاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).