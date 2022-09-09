شكر ووعد وحزن ورسالة لبريطانيا وللعالم.. شاهد الخطاب الكامل للملك تشارلز الثالث

2022/09/09 | 22:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الملك تشارلز الثالث أول خطاب عام له بصفته ملك بريطانيا، بعد يوم واحد فقط من توليه العرش إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

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