2022/09/09 | 22:42 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد ترسل اسطولاً من الآليات لدعم محافظة كربلاء وتوفير الخدمات للزائرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/09 | 22:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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