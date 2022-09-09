أبرز ملامح لائحة تأشيرة السياحة السعودية الجديدة

2022/09/09 | 22:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية في السعودية "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرار احمد بن عقيل الخطيب، بشأن الموافقة على تعديل لائحة تأشيرة الزيارة للمملكة بغرض السياحة.وتضمنت اللائحة تحديد لصلاحية التأشيرة والتي تأتي وفقا لأنواعها.وجاءت اللائحة …

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