المشهداني يطرح مبادرة “قديمة” ويتحدث عن “الجيلية” في العملية السياسية

2022/09/09 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص..طرّح رئيس مجلس النواب السابق النائب محمود المشهداني، اليوم الجمعة، حلاً للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.وقال المشهداني في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “الحل الأمثل بمقتضى ما طرحته عام 2014 […]

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