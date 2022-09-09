أسعار النفط تسجل قفزة كبيرة

2022/09/09 | 22:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في نهاية تعاملات،

اليوم الجمعة، في ظل المخاوف السائدة من

تهديدات روسيا بقطع إمدادات الغاز

والنفط.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند

التسوية 92.84 دولار للبرميل، مرتفعة 3.69

دولار أو

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