الملك تشارلز الثالث يطلق مجموعة تعهدات بعد اعتلائه عرش بريطانيا

2022/09/09 | 22:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية،

الملك تشارلز الثالث، يطلق مجموعة

تعهدات، في أول كلمة له بعد أن اعتلى عرش

بريطانيا.

قال الملك تشارلز الثالث، في أول كلمة

له بعد أن اعتلى عرش بريطانيا، اليوم

الجمعة، إ

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