العتبة الحسينية المقدسة: (1000) سيارة تساهم في نقل زائري الاربعينية وتقديم الخدمات

2022/09/09 | 22:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس قسم الاليات في العتبة

الحسينية المقدسة ان الف سيارة تابعة

للعتبة المقدسة ستشارك في نقل الزائرين

وتقديم مختلف انواع الخدمات لهم، مشيرا

الى ان هذا العام شهد للمرة الاولى

عمليات تفوييج الزائرين

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