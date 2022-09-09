2022/09/09 | 23:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استؤنفت الجمعة حركة النقل الجوي في مطار حلب الدولي بعدما تم إصلاح الأضرار التي لحقت بثاني أكبر مطار في سوريا، في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية في وقت سابق هذا الأسبوع.وظل المطار أكثر من 72 ساعة خارج الخدمة، من جراء أضرار لحقت بالمدرج الرئيسي، لكن وزارة النقل ذكرت أن عمليات الإصلاح استُكملت وأن […]

ظهرت المقالة بعد الضربات الإسرائيلية..



استئناف حركة الملاحة في مطار حلب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الضربات الإسرائيلية.. استئناف حركة الملاحة في مطار حلب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الضربات الإسرائيلية.. استئناف حركة الملاحة في مطار حلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).