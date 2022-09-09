2022/09/09 | 23:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اختارت إيران أن تلزم الصمت غداة وفاة إليزابيث الثانية في حين أقر الكثير من...

ظهرت المقالة صمت رسمي إيراني وعدم اهتمام شعبي بوفاة إليزابيث الثانية أولاً على المسلة.

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