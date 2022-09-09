2022/09/09 | 23:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ie8h4izvr60

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - مع محسّد - حلقة ٨٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رصاص التعبير ! يُنعش أحقاد التغيير!! - مع محسّد - حلقة ٨٧) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).