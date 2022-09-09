إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زائري الأربعين

2022/09/09 | 23:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيئة الحشد الشعبي، احباط مخطط لاستهداف الزيارة الاربعينية في محافظة الأنبار.وذكرت الهيئة في بيان، ان “قوة من اللواء ٤٦ ضمن قيادة عمليات الجزيرة ووفق معلومات استخبارية تمكنت من إفشال مخطط أرهابي لاستهداف الزائرين، حيث كمنت قوة اللواء لمفرزة ارهابية في صحراء الرزازة قادمة من محافظة الانبار كانت بصدد تنفيذ عمليات على طريق الزيارة”.واضافت، ان “الحشد الشعبي في مختلف قواطع العمليات يجدد عهده بالحفاظ على الامن العام وضرب خلايا الارهاب الساعية لاستهداف حشود الزائرين المتوجهة لكربلاء المقدسة”.

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