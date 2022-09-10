2022/09/10 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار النجف يرد على أنباء تحويل رحلاته الى مطار بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار النجف يرد على أنباء تحويل رحلاته الى مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار النجف يرد على أنباء تحويل رحلاته الى مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).