بيع كيس شاي استخدمته إليزابيث الثانية بـ12 ألف دولار

2022/09/10 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

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قام مستخدم على موقع Ebay بإدراج كيس شاي استخدمته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية؛ حيث تمكن من بيعه مقابل 12 ألف دولار.وتوفيت الملكة إليزابيث، صاحبة أطول فترة حكم في المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاماً، الخميس، ولم يضيع الأشخاص على الإنترنت أي وقت في عرض التذكارات للبيع.وللاحتفال بذكرى حكمها الذي دام 70 عاماً، قام مستخدم على موقع Ebay بإدراج كيس شاي، من المفترض أن الملكة الراحلة استخدمته.



وتم تهريب كيس الشاي من قلعة وندسور في عام 1998؛ حيث ادعى المستخدم على صفحة الموقع أنه تم بيعه مقابل 12000 دولار على منصة التجارة الإلكترونية.ويقول البائع في الوصف: «هذا هو كيس الشاي الذي ربما شاهدته على شبكة CNN في أواخر عام 1998.



وقد استخدمته الملكة إليزابيث الثانية وتم تهريبه من قلعة وندسور بواسطة رجل تم استدعاؤه لمساعدة الملكة للتعامل مع تفشي صراصير لندن في التسعينات».وهذا ليس كل شيء، يأتي كيس الشاي المستخدم مع شهادة الأصالة الصادرة عن «IECA» المرموقة (معهد التميز في شهادات الأصالة).



وتقول شهادة الأصالة: «لقد حددت بما لا يدع مجالاً للشك أن العبارات التالية صحيحة تماماً: هذا كيس شاي».ويوم الخميس، وصف البائع، وهو من ولاية جورجيا بالولايات المتحدة كيس الشاي بأنه «نادر للغاية».

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