أمريكا: رد إيران على النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي

2022/09/10 | 00:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن رد إيران الأخير على المقترح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني "يعيدنا إلى الوراء".

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