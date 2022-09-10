2022/09/10 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذه الحلقة من برنامج عاصمة القرار نناقش..كيف تنظر واشنطن إلى إمكانية قيام تحالف روسي صيني إيراني؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف ستواجه واشنطن المحور الروسي الصيني الإيراني والكوري الشمالي؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف ستواجه واشنطن المحور الروسي الصيني الإيراني والكوري الشمالي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).