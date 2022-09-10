مطار النجف ينفي تحويل الرحلات الجوية القادمة له إلى بغداد

2022/09/10 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واعنفت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي، تحويل الرحلات الجوية القادمة له إلى مطار بغداد الدولي.وذكرت إدارة المطار في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "لا صحة للأخبار المتداولة عبر عدد من مواقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك) بخصوص تحويل الرحلات من مطارنا مطار النجف الاشرف الدولي الى مطار بغداد بسبب زيادة عدد الرحلات، وفي الوقت الذي تنفي فيه إدارة المطار هذا الخبر جملة وتفصيلا فإنها تؤكد على إستعدادها التام لإستقبال ضعف هذه الأعداد من الطائرات وقد وضعت الإدارة مسبقًا خطة لتقديم الخدمات السريعة للوافدين الى النجف الاشرف بمناسبة الزيارة الاربعينية".ودعت إدارة المطار، الوسائل الإعلامية والرأي العام إلى عدم التعامل مع الأخبار الني تخص المطار إلا من موقع المطار الرسمي أو عبر مكتبها الإعلامي ، مؤكدة مرة أخرى أنَّ مطار النجف الاشرف الدولي على استعداد تام لإستقبال الرحلات القادمة من جميع بلدان العالم لأداء زيارة الامام الحسين (ع).

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