إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زائري الأربعين في بابل

2022/09/10 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، إحباط مخططاً إرهابياً لاستهداف زائري الأربعينية في محافظة بابل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء ٤٦ ضمن قيادة عمليات الجزيرة ووفق معلومات استخبارية تمكنت من إفشال مخطط إرهابي لاستهداف الزائرين، حيث كمنت قوة اللواء لمفرزة ارهابية في صحراء الرزازة قادمة من محافظة الانبار كانت بصدد تنفيذ عمليات على طريق الزيارة".

وجددت الهيئة، وفق البيان "في مختلف قواطع العمليات العهد بالحفاظ على الامن العام وضرب خلايا الارهاب الساعية لاستهداف حشود الزائرين المتوجهة لكربلاء المقدسة".

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