ضبط 120 قذيفة تعود لداعش في الأنبار

2022/09/10 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، ضبط 120 قذيفة تعود لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الانبار.

وقال الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة مشتركة من مقر اللواء 54 تمثل المقر المسيطر الاول والمقر المسيطر الثالث واستخبارات اللواء وفوج العامرية السابع واستخبارات الفوج شرعت على اثر معلومات استخباراتية بتفتيش منطقة الحرجية في الانبار".

وأشارت إلى "العثور على 120 قذيفة تعود لعناصر داعش الارهابي تم إرسالها لمفارز المتفجرات لتفجيرها في مكان آمن".

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