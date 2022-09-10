2022/09/10 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فند مصدر أمني، اليوم الجمعة، مزاعم تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول هجوم مسلح واقتحام بأربع سيارات مدنية لمنزل شيخ عشيرة في منطقة القادسية بقضاء الطارمية شمال بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ما حصل هو مشاجرة بين شيخ جامع وابناء عمومته تطورت الى الضرب بالايادي"، مبيناً أنه "لا يوجد اي اطلاق نار وسبب المشاجرة هي تعليق على موقع الفيسبوك".وأشار إلى أن المشاجرة لم تسفر عن إصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق على فيسبوك يتسبب بمشاجرة شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق على فيسبوك يتسبب بمشاجرة شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).