تفاصيل تجريبية النوارس الاولى في تركيا

2022/09/10 | 01:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب فريق الزوراء على فريق تشاكاليك سبور بثلاثة اهداف دون مقابل في اولى مبارياته التجريبية في معسكره التدريبي المقام في مدينة انطاليا التركية.وتقدم الزوراء في الشوط الاول بهدفين، الاول من ركلة ثابتة سجلها علاء عباس وبعدها بدقيقتين أضاف علي يوسف الهدف الثاني.وفي الشوط الثاني سجل نجم شوان الهدف الثالث من كرة […]

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