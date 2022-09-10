احداث أيلول.. نفط البصرة تسخر حافلاتها لنقل الزائرين من الشلامجة الى كربلاء

2022/09/10 | 02:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: السبت 2022-09-10 نفط البصرة تسخر حافلاتها لنقل الزائرين الايرانيين من منفذ الشلامجة الى...

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نفط البصرة تسخر حافلاتها لنقل الزائرين من الشلامجة الى كربلاء أولاً على المسلة.

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