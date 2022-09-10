ريال مدريد يخطط لضم نكونكو

2022/09/10 | 02:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدفعت الإصابة التي ضربت كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الفريق الملكي، للتفكير في ضم مهاجم بديل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.وأصيب ريال مدريد لضربة قوية بإصابة بنزيما، في مباراة سيلتك الأسكتلندي الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، ومن المرجح غيابه لمدة لا تقل عن 15 يوما.ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وحقق الانتصار على سيلتك في الجولة الأولى من دوري الأبطال.وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، سيتحرك ريال مدريد من أجل ضم كريستوفر نكونكو في الميركاتو الشتوي المقبل إن تطلب الأمر.ويعد نكونكو لاعب محوري للغاية رفقة لايبزيج الألماني، حيث سجل 35 هدفا الموسم الماضي، وسيتابع الريال الطريقة التي سيسير بها موسم بنزيما قبل التحرك لضم نكونكو، مع إعطاء فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، الضوء الأخضر للتعاقد معه وإمكانية تفعيل الشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو.

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