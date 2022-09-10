عملية العزم الصلب.. تغيير قيادة المهام المشتركة في العراق وسوريا

2022/09/10 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم اللواء في الجيش الأميركي، ماثيو ماكفارلين، قيادة قوة المهام المشتركة خلفا للواء في الجيش الأميركي، جون برينان، وفق ما أفاد بيان صادر عن قوة المهام المشركة، عملية العزم الصعب.

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