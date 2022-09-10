تشارلز الثالث يعد البريطانيين بمواصلة طريق اليزابيث الثانية في حياة الخدمة والتقاليد والتقدم

2022/09/10 | 03:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ -‬واشنطن‭ -‬موسكو‭ ‬–‭ ‬باريس‭ ‬–‭ ‬روما‭- ‬الزمان وعد‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬كملك،‭ ‬بخدمة‭ ‬البريطانيين‭ ‬طوال‭ ‬حياته،‭ ‬مستعيدا‭ ‬الالتزام‭ ‬الذي‭ ‬قطعته‭ ‬والدته‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭.‬ وقال‭ ‬تشارلز‭ ‬‮«‬أجدد‭ ‬أمامكم‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬بالخدمة‭ ‬طوال‭ ‬حياتي‮»‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬ب»حياة‭ ‬الخدمة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬عاشتها‭ ‬والدته‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ […]

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