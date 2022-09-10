ماذا يرث تشارلز الثالث من والدته؟

2022/09/10 | 03:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬يرث‭ ‬تشارلز‭ ‬العرش‭ ‬وأيضاً‭ ‬ثروة‭ ‬والدته‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬سيحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬ضريبة‭ ‬نقل‭ ‬الميراث،‭ ‬في‭ ‬امتياز‭ ‬مخصص‭ ‬للخلافة‭ ‬الملكية‭.‬ماذا‭ ‬تملك‭ ‬الملكة؟‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬شرط‭ ‬يلزم‭ ‬ملوك‭ ‬بريطانيا‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬مواردهم‭ ‬المالية‭ ‬الخاصة،‭ ‬تفيد‭ ‬معلومات‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬صنداي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬بأن‭ […]

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