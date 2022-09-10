سلطات الملك في بريطانيا

2022/09/10 | 03:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ ‬9‭-‬9‭-‬2022‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬الملك‭ ‬أساسا‭ ‬هو‭ ‬شخصية‭ ‬احتفالية‭ ‬لا‭ ‬يُنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭.‬لكنه‭ ‬يحتفظ،‭ ‬بصفته‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة،‭ ‬ببعض‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الدستورية‭.‬ ‭- ‬دور‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ – ‬البرلمان‭ ‬هو‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬تشريعية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ويتألف‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬ومجلس‭ ‬اللوردات‭ ‬والتاج،‭ ‬وهي‭ ‬كلمة‭ ‬أخرى‭ ‬تعني‭ ‬الملكية‭.‬ والتاج‭ ‬أقدم‭ […]

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