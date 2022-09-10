قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مخيم الهول للاجئين في سوريا

2022/09/10 | 03:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الجمعة، في بيان، إن الجنرال إريك كوريلا قائد القيادة المركزية زار مؤخرا مخيم الهول للاجئين في سوريا حيث يعيش حوالي 60 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال في ظروف مزرية، وما زال المتعاطفون مع تنظيم داعش

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