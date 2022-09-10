2022/09/10 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الروسي، الجمعة إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا ردا على خرق حققته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة عند الحدود مع روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الانتصارات الأوكرانية.. روسيا تحاول تدارك الوضع في خاركيف ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الانتصارات الأوكرانية.. روسيا تحاول تدارك الوضع في خاركيف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).