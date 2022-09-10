بعد وفاتها.. الكشف عن

2022/09/10 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حياتها كما بعد وفاتها، شغل عمر الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية الطويل الجميع، بعد أن باتت أطول حكام المملكة المتحدة جلوسا على العرش، فيما يفسر مختصون الأمر بعادات دأبت عليها إليزابيت الثانية.

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