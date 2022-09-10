أمريكا تفرض عقوبات على الاستخبارات الإيرانية بسبب القرصنة الإلكترونية

2022/09/10 | 05:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية والوزير الذي يديرها إسماعيل الخطيب، بسبب مزاعم قيامهما بحملات قرصنة إلكترونية مختلفة

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