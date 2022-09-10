2022/09/10 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن خلال افتتاحه موقع مصنع لأشباه الموصلات في ولاية أوهايو، أن تصنيع هذه المكونات الإلكترونية هو مسألة "أمن قومي" لا سيما في مواجهة الطموحات الصينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: إنتاج أشباه الموصلات قضية "أمن قومي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: إنتاج أشباه الموصلات قضية "أمن قومي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).