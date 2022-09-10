"أبو يائير".. نتانياهو يطلق حملة لاستقطاب أصوات المجتمع العربي

2022/09/10 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتانياهو، أصوات الناخبين العرب في الانتخابات التشريعية المقبلة من خلال تدشين حملة انتخابية جديدة باللغة العربية.

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