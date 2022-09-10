2022/09/10 | 07:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دفعت التقلبات الكبرى التي شهدتها أسواق المال منذ بداية عام 2022 المستثمرين إلى زيادة اقتناص الأسهم الدفاعية إلى محافظهم بهدف جني أرباح بطريقة متوازنة في ظل التوجه إلى رفع الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد والذي قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الدفاعية محط أنظار مستثمرو العالم منذ بداية 2022.. وخبراء يوضحون الأسباب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الدفاعية محط أنظار مستثمرو العالم منذ بداية 2022.. وخبراء يوضحون الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).