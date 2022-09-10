خشان: ما زلت متمسكا بحكومة يقودها المستقلون

2022/09/10 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب المستقل، باسم خشان، اليوم السبت، تمسكه بقضية تشكيل الحكومة المقبلة من قبل المستقلين.وكتب خشان عبر فيسبوك، وتابعته وكالة ايرث نيوز، قائلا “لا اعرف الفرق بين حكومة يشكلها الصدر بالإتفاق مع الكرد والسنة وفقا لقواعد المحاصصة القديمة، وبين حكومة تشكلها قوى الإطار بالاتفاق مع الكرد والسنة ايضا وفقا لذات القواعد!”.واضاف […]

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