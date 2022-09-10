أمريكا تعلق على إقرار كوريا الشمالية قانونا يصفها بـ

2022/09/10 | 08:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها "على علم" بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية أقرت مشروع قانون يعلن أنها دولة تمتلك أسلحة نووية، وأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعهد بعدم إجراء مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي لبلاده.

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