25 مليون دينار.. توضيح حكومي عن قروض المشاريع الصغيرة

2022/09/10 | 09:13 - المصدر: وكالة خبر

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أصدر المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين الحكومي، اليوم السبت، توضيحاً حول آلية صرف قروض المشاريع الصغيرة.

وقال في بيان، إن قروض المشاريع الصغيرة تبلغ 25 مليون دينار وتشمل المواطنين أصحاب المحال التجارية والورش والمهن الأخرى.

وأوضح الرافدين في بيانه، أن مدة تسديد القرض تبلغ 6 سنوات، مشيرا إلى أن التقديم يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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