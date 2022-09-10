من وحي أرض الطفوف / 4

2022/09/10 | 09:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

ولو أكملنا ما أشرنا إليه في جزئنا

الثالث وما ذكره الكاتبين المصريين طه

حسين وعباس محمود العقاد ، وهم من متبني

أن واقعة الطف كانت بتخطيط بشري وهناك

الكثيرين الذين لا يخرجون عن

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