2022/09/10 | 09:25 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
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ولو أكملنا ما أشرنا إليه في جزئنا
الثالث وما ذكره الكاتبين المصريين طه
حسين وعباس محمود العقاد ، وهم من متبني
أن واقعة الطف كانت بتخطيط بشري وهناك
الكثيرين الذين لا يخرجون عن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من وحي أرض الطفوف / 4) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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